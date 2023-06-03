طريقة الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يونيو برقم العداد

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الآليات يجب على مشتركو فروع وإدارات وشبكات توزيع الكهرباء على مستوى جميع الشركات اتباعها، وهي تمكّن مستخدمي العدادات التقليدية من إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو الجاري 2023 تمهيدًا لبدء عمليات السداد.

خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء يونيو 2023 برقم العداد

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» 6 خطوات يجب أن يتبعها مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية لإجراء عمليات الاستعلام عن فاتورة قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو الجاري 2023 عن طريق رقم العداد وهي كالتالي:

**الخطوة الأولى: دخول المشترك من مستخدم العداد التقليدي إلى الموقع الرسمي الخاص للشركة القابضة لكهرباء مصر.

** الخطوة الثانية: اختيار المشترك من مستخدمي العداد التقليدي لـ«منصة الدفع الإلكتروني» عبر هذا الرابط.

** الخطوة الثالثة: إدخال رقم الهاتف.

** الخطوة الرابعة: اختيار المشترك للشركة التابع لها في المحافظات.

** الخطوة الخامسة: إدخال المشترك للاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

** الخطوة السادسة: وهي اخر الخطوات لاستعلام المشترك من مستخدمي العداد التقليدي لاجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو الجاري 2023 من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير