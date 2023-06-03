طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في شركة القناة

يهتم مستخدمو الكهرباء مع بداية كل شهر بالبحث عن طرق وروابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في شركة القناة عبر الموقع الرسمي للشركة من أجل معرفة الفاتورة والمبالغ المستحقة عليهم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في شركة القناة

يتيح موقع وزارة الكهرباء والطاقة والدخول علي موقعه الرسمي من خلال الرابط اضغط هنا من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في شركة القناة.

ويمكن اتباع هذه الخطوات لمعرفة طريقة الدخول والاستفسار عن فاتورة الكهرباء وهذه الخطوات هي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة.

اختيار الدخول على الخدمات.

اختيار الاستعلام عن الفواتير.

اختيار شركة الكهرباء التي يتبع لها المشترك بالدخول على شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

الضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

إدخال رقم المشترك وهو مكون من 10 أرقام ويكون مدون أعلى ورقة فاتورة الكهرباء.

الضغط على الاستعلام لإظهار فاتورة الكهرباء برقم العداد شركة القناة.

تسديد فاتورة الكهرباء

كما أتاحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء تسديد فاتورة الكهرباء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء في شهر مايو عبر الدفع الإلكتروني باي من أفرع شركتي أمان وفوري طوال الشهر الجاري.

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء في منطقة القناة عن خطة مكبرة للصيانة في كافة المدن والمراكز بنطاق المحافظات التابعة للشركة يوميا، بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والإعلان عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في شركة القناة.