قطع الكهرباء عن 5 مناطق في الإسماعيلية بسبب الصيانة اليوم

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم، انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بنطاق المدينة مركز الإسماعيلية، ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق، بالتزامن مع أعمال الصيانة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنه سيتم انقطاع الكهرباء اليوم السبت، بسبب إجراءات الصيانة وخطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء الموسعة خلال شهر يونيو، لرفع كفاءة عدد من المناطق، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات.

وتتضمن أماكن انقطاع الكهرباء اليوم، عن منطقة الافرنج علي بنطاق حي أول الإسماعيلية، ومنطقة أبراج الفردوس بنطاق الشيخ زايد في حي ثالث الإسماعيلية، ومنطقة الشبكة في قرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب.

وأضاف البيان، أنه سيتم انقطاع الكهرباء عن قوى محركة ومناطق سكنية شرق البحيرات، في مركز القنطرة شرق، ومنطقة الكيلو 14 التابعة لقرية الفردان بنطاق مركز الإسماعيلية.

صيانة لرفع كفاءة شبكات الاسماعيلية

وأعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا، ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال شهر مايو، تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة مع قرب فصل الصيف لرفع كفاءة الشبكات لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.