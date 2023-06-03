سفارة واشنطن عن زيارة زوجة الرئيس الأمريكي لمصر: لمحة لما تقدمه «أم الدنيا»

علقت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة على زيارة زوجة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، إلى مصر، بالقول إن زيارة السيدة الأمريكية الأولى إلى مصر أعطتها لمحة عما يمكن أن تقدمه «أم الدنيا»، من الانخراط مع الشباب

وأضافت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن زيارة زوجة الرئيس الأمريكى إلى مدرسة السويدي الفنية التطبيقية الدولية، وزيارة الجامع الأزهر، إلى رؤية التاريخ الغني للأهرامات عن كثب، ساعد على ذلك.

زوجة الرئيس الأمريكي تزور مدرسة السويدي

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن زوجة رئيس الولايات المتحدة، جيل بايدن، شهدت مقتطفات مما يجعل مصر عظيمة، ونشرت السفارة عدداً من الصور الفوتوغرافية التي تسجل زيارة زوجة الرئيس الأمريكي إلى مصر.

وأجرت زوجة الرئيس الأمريكي زيارة إلى مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، وقالت جيل بايدن إن «الشباب هم المستقبل والحاضر هنا في مصر»، كما نوهت إلى أن مصر وأمريكا تعملان معاً مع الشركات المحلية، لتوفير التدريب أثناء الدراسة.

كما أجرت زوجة الرئيس الأمريكى زيارة إلى منطقة الأهرامات بالجيزة، وتوقفت أمام هرم «خوفو» الأكبر، ورافقها خلال الزيارة وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة السفير جون ديروشر.

جيل بايدن تلتقط صور تذكارية بمنطقة الأهرامات

وعبرت جيل بايدن بنظراتها وابتسامتها عن انبهارها بالحضارة المصرية، وحرصت على التقاط الصور التذكارية، والاستمتاع بكل لحظة وخطوة فى هذه المنطقة الشاهدة على عظمة مصر وحضارتها وتاريخها، كما زارت جيل بايدن منطقة البانوراما بالأهرامات.