بعد زيارة جيل بايدن.. معلومات عن مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

زارت السيدة الأولى للبيت الأبيض الدكتورة جيل بايدن، اليوم، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بصحبة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والتي تعد أول مدرسة دولية في مجال البرمجيات.

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتستعرض «الوطن» في التقرير الحالي أبرز المعلومات عن مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية:-

- تعد مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات أول مدرسة دولية فى مجال البرمجيات، وتمثل نموذجا للتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وشركات القطاع الخاص المصرية والتي تأتي ضمن عشر مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في 7 محافظات هي قنا واسيوط والمنيا والجيزة والشرقية والمنوفية والإسكندرية، لتعكس رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم الفني من خلال معايير عالمية وتخصصات القرن الحادي والعشرين بشهادات معتمدة دوليا.

- تعد المدرسة باكورة المدارس الخضراء التى تدار من خلال منظومة تعليم ذكية ومباني مستدامة.

- بدأت الدراسة بها في سبتمبر 2022 وتضم الدفعة الأولى 100 طالب وطالبة بالمدرسة، وإلى جانب البرمجيات يدرس الطلاب ريادة الاعمال والابتكار والإرشاد والتوجيه المهني من خلال مركز التطوير المهني، إضافة إلى أنشطة الدراما والموسيقى والفنون، كما يتواجد بالمدرسة معمل ابتكار Fablab ومعمل لغات متخصص، إضافة إلى معامل الحاسب الآلي.

- سنوات الدراسة بمدرسة السويدي 3 سنوات.

- تخصص: تطوير البرمجيات

مميزات مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- نظم جودة وفقاً للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص.

- فرصة التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.

- تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجل التخصص مجانياً ودولياً.

- توفير الزي المدرسي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب مكان التدريب.

- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحداث التطورات العالمية.

- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

- أنشطة بناء الشخصية في ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه المهني والموسيقي والدراما.

- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

شروط القبول بمدرسة السويدي الدولية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول بالمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي «اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدارات».

شروط التقديم بمدرسة السويدي الدولية

- أن يكون المتقدم حاصل علي الشهادة الإعدادية العام الدراسي 2022-2023.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

الفرص المتاحة لمدرسة السويدي

- مطور البرمجيات.

- محلل نظم برميجات.

- محلل بيانات برمجيات.

عنوان مدرسه السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أكتوبر الجديدة، قطاع د، الـ800 فدان شارع صديق المنشاوي بجوار سنتر قطاع د وبجوار مدرسة طلعت حرب للتعليم الأساسي.