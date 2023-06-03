أخبار أمريكا: بايدن يوقع قانون سقف الدين ودعوة لسحب قوات صربيا من كوسوفو

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث كان من أهمها توقيع الرئيس الأمريكي، مشروع قانون رفع سقف الدين، فيما دعت «واشنطن»، صربيا لسحب قواتها العسكرية المتمركزة بالقرب من الحدود مع كوسوفو.

بايدن يشكر أعضاء «الكونجرس» المصوتين لصالح مشروع القانون

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الجمعة، أنَّه سيوقع على مشروع قانون رفع سقف الدين، اليوم السبت، مقدما شكره أعضاء «الكونجرس» الذين صوتوا لتمرير الاتفاق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وبعد مفاوضات شاقة، أقرّ مجلسا «الشيوخ» و«النواب»، مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد الحكومة الأمريكية لالتزاماتها بحلول 5 يونيو الجاري.

بايدن: الميزانية أعطت الأولوية للذين يعتنون بالمرضى

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة بخصوص رفع سقف الدين العام، إنه لم يوافق على أي اقتطاع في الرعاية الصحية، وأوضح بايدن، أن الميزانية أعطت الأولوية للذين يعتنون بالمرضى من أطباء وممرضين والذين يرعون قدماء المحاربين.

نتائج كارثية كانت ستنجر عن الاستمرار في أزمة الديون

وتابع بايدن قائلًا، إنَّ نتائج كارثية كانت ستنجر عن الاستمرار في أزمة الديون، موضحا أن التوافق يمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للديمقراطية أن تعمل

من جهته، أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن أمله أن تكون الصين مستعدة قريبًا للمشاركة في المحادثات الثنائية لتحسين آلية إدارة الأزمات بين «واشنطن» و«بكين»، مضيفًا خلال تصريحاته في «منتدى شانجريلا»، الذي انطلق أمس الجمعة في سنغافورة، أنه قلق للغاية من أن الصين لم تكن مستعدة للمشاركة بجدية أكبر في آليات أفضل لإدارة الأزمات بين الجيشين.

وأمس الجمعة، استقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الصيني، «لي شانج فو» بعضهما البعض لفترة وجيزة في حفل عشاء «منتدى شانجريلا»، لكنهما لم يتبادلا أي حوار ذي مغزى.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن المحادثات مع الصين ضرورية للحد من إمكانية اندلاع نزاع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قلق أمريكي من الوضع شمال كوسوفو

بدوره، دعا نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون فينر، صربيا لسحب قواتها العسكرية المتمركزة بالقرب من الحدود مع كوسوفو، وخفض مستوى جاهزيتها العسكرية.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، إنَّ فينر، أعرب خلال محادثة هاتفية مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، عن قلق الولايات المتحدة من الوضع في شمال كوسوفو، وحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع.

وحث نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، المحتجين على الحفاظ على السلام في شمال كوسوفو، مشددا على أن الولايات المتحدة تنتظر من الأطراف استئناف الحوار بمساعدة الاتحاد الأوروبي والتنفيذ الكامل لاتفاقيات تطبيع العلاقات.