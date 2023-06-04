سميرة سعيد: أغنية «إنسان آلي» تلخص ما تدور فيه حياة الإنسان

تستعد الفنانة سميرة سعيد لطرح أغنيتها الجديدة «إنسان آلي» خلال الساعات القليلة المقبلة لتكون واحدة من أهم الأغنيات المنتظر طرحها خلال صيف عام 2023.

«إنسان آلي» من كلمات شادي نور

أغنية «إنسان آلي» كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هاني ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

تقول سميرة سعيد عن الاغنية لـ«الوطن»: «إنسان آلي هي أغنية باختصار تتطرق إلى ما يشغل به تفكير وحياة الإنسان بشكل داخلي، خاصة بعد التقدم التكنولوجي الذي نعيشه خلال السنوات الأخيرة اصبحت الحياة مختلفة كثيرا».

«إنسان آلي» من رؤية نضال هاني

واشارت سميرة إلى أن الأغنية كان تقرر تأجيلها أكثر من مرة لتطرحها في الوقت المناسب.

طرحت الفنانة سميرة سعيد مؤخرا أغنية «يامي»، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي تعاونت فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور وتوزيع وميكس ماستر هاني يعقوب.