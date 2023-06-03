عادل حمودة: الكاتب الصحفي صلاح حافظ هرب من الأمن 11 شهرا في بيت تحية كاريوكا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنه قبيل اعتقال صلاح حافظ هرب 11 شهرا بعيدا عن الأمن، واختبأ في بيت «تحية كاريوكا» بتوصية من أحد أزواجها السابقين الذي كان يساريا، واختبأ صلاح حافظ في مخزن بيت النجمة الشهيرة، التي قدمت له الطعام وأحضرت له الكتب والجرائد، وسمع منها أهم الأخبار السياسية.

استدعاء الأمن لتحية كاريوكا

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما عرف صلاح أن الأمن استدعى تحية كاريوكا حتى خاف عليها وترك بيتها وسلم نفسه.

صلاح حافظ يطلق على ابنته اسم تحية

وأوضح أن صلاح حافظ، أطلق على ابنته اسم تحية وفاءً وتقديرا لتحية كاريوكا، واحترفت تحية حافظ التمثيل، أما ابنه الآخر شريف فتخرج مهندسا ولم يعمل بالهندسة.