عادل حمودة: صلاح حافظ فاز بمسابقة القصة القصيرة خلال دراسته بالثانوية العامة

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الكاتب الصحفي الراحل صلاح حافظ عندما كان طالبا في مدرسة بني سويف الثانوية فاز في مسابقة القصة القصيرة التي تجريها وزارة المعارف سنويا ونُشرت القصة في جريدة «الكتلة» التي يصدرها مكرم عبيد بعد أن انشق عن حزب الوفد، مشيرا إلى أنه ما أن وصل إلى القاهرة حتى تعرف على الشاعر والأديب والكاتب الشهير كامل الشناوي رئيس تحرير جريدة «المسائية» ونشر المزيد من قصصه على صفحاتها.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه في جريدة المسائية أيضا تعرف على نجوم جيله من الكتاب: «إبراهيم الورداني ومأمون الشناوي ومحمود السعدني وحسن فؤاد وأنيس منصور»، ومن المسائية انتقل كل هؤلاء إلى جريدة النداء التي يملكها ياسين سراج الدين الذي كلف صلاح حافظ برئاسة تحرير مجلة جديدة للقصة.

نشر أول أعمال يوسف إدريس

وأوضح الإعلامي، أن مجلة القصة قام صلاح حافظ فيها بنشر أول أعمال يوسف إدريس وعادل كامل ويوسف جوهر، وفي الوقت نفسه لم ينس صلاح حافظ التعبير عن آرائه السياسية ونشر الكثير من المقالات في صحيفتي الكاتب والملايين وكلاهما من الصحافة اليسارية.

عقد بـ15 جنيها لصلاح حافظ

وأكد أن روز اليوسف ضمته إليها في يناير 1951 بعقد قيمته 15 جنيها شهريا وقعه إحسان عبدالقدوس، وأثار غضب والدته فاطمة اليوسف واعتبرت 15 جنيها سابقة لا يجوز أن تتكرر، وفي الوقت نفسه شارك صلاح حافظ في تحرير العدد الأول من أخبار اليوم بدعوة من مصطفى وعلي أمين في عام 1944.

وتابع: «هنا يمكن القول إن صلاح حافظ جمع بين مدرستين في الصحافة المصرية، روز اليوسف مدرسة الرأي، وأخبار اليوم مدرسة الخبر، وأخذ من مدرسة روز اليوسف الجرأة والشجاعة والحماس للأفكار الجديدة، وأخذ من المدرسة الثانية أصول الحرفة وسرعة التأثير في القارئ وفنون الإثارة».