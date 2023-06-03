«الجندي»: أكاديمية الأوقاف تدرب الأئمة على كل القضايا وتنظم دورات متكاملة لهم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أكاديمية الأوقاف تتبع وزارة الأوقاف، وتعمل على تدريب الأئمة المسلمين في كل مكان، كما تدرب غير الأئمة على معرفة القضايا التي تريد الوزارة أن تخبر الناس، بها وتنشر بها نوعا من أنواع الوعي.

ما أهم أكاديميات تخريج الأئمة؟

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت، أنّ هذه الأكاديمية من أكاديميات تخريج الدعاة، هدفها زيادة الوعي في الرقعة العقلية، كما تعمل على رفع مستوى وعي الأئمة والواعظات والإداريين، واكتسبت مكانة عالمية، وتنظم 5 دورات دولية.

تخريج الدفعة الخامسة من الأئمة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «تم تخريج الدفعة الخامسة من الأئمة والواعظات بنظام الدورة المتكاملة، كما نظمت الأكاديمية 17 دورة بالتعاون مع الجامعات المصرية، و56 دورة في فقه الصيام، و49 دورة للتعليم عن بعد، و43 دورة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة، و32 دورة في مجال الحاسب الآلي، وكل ذلك للأئمة من أجل رفع جودتهم».

وأشار إلى أن الأكاديمية نظمت 12 معسكرًا تثقيفيًا للأئمة والواعظات والطلاب الوافدين، و5 دورات متقدمة لـ330 إمامًا، ودورة تنمية المهارات لمعلمي التربية الدينية.