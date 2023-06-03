عادل حمودة: صلاح حافظ بنى مسرحا من الرمال لتمثيل مؤلفاته

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الكاتب الصحفي الراحل صلاح حافظ ألقي القبض عليه في الواحات بعيدا عن القاهرة بنحو 500 كيلومتر في صحراء يصعب الهروب منها بسبب العطش والعقارب السامة والبعد عن العمار، مشيرا إلى أن هناك نمت موهبة التكيف مع أصعب الظروف التي تمتع بها صلاح حافظ فيما بعد، إذ أنه لم يغضب ولم يفكر في الهرب.

حمودة: صلاح زرع خضراوات ليأكلها مع زملائه

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن صلاح زرع الخضراوات حتى يأكلها وزملاؤه، كما بنى هو وصديقه الفنان حسن فؤاد مسرحا من الرمال وبقايا الفاصوليا البيضاء ليمثلوا مسرحيات من تأليفهما، ولم يجدا سوى علي الشريف ليلعب الأدوار النسائية.

وأوضح الإعلامي، أن هناك أيضا أصدروا مجلة كوميدية من نسخة واحدة اسمها «حميدة»، وسخروا فيها من كل خصومهم كـ«الفاشية، الاستغلال، القهر، التستر وراء الدين، الفقر، المرض، التعسف».

أبرز أعمال صلاح حافظ

وأكد أن كتب صلاح حافظ كانت من أفضل الأعمال الأدبية، منها رواية «المتمردون» عن لجوء المرضى في مصحة العلاج من السل إلى سلاح «العطس» في وجه الإدارة الرافضة لتحقيق مطالبهم حتى وافقت عليها خوفا من العدوى، وتحولت الرواية إلى فيلم أخرجه توفيق صالح عام 1968 ولعب بطولته شكري سرحان وزيزي مصطفى وتوفيق الدقن ومحمد توفيق.

وتابع: «كتب صلاح حافظ ومنها رواية القطار تحكي قصة نقل مساجين سياسيين من محطات مختلفة إلى مقرهم البعيد، كما نشرت الرواية في عام 1975 بعد كتابتها بنحو عشرين سنة، وكتب كذلك مسرحية الخبر عن الصحافة الصفراء التي تنشر أوهاما بمنشتات مثيرة، وترجم صلاح حافظ مذكرات شارلي شابلن ليعطي درسا في الترجمة ودرسا في عرض السير الذاتية للنجوم والمشاهير».