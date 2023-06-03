شروط حصول الموظفين على ترقيات يوليو 2023.. تعرف على تفاصيلها

يترقب أكثر من 500 ألف موظف بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية ودواوين الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، الإعلان عن حركة الترقيات المنتظرة في يوليو 2023.

ترقيات يوليو وفقا لقانون الخدمة المدنية

«الوطن» تستعرض في السطور التالية، أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في موظفي الحكومة والجهاز الاداري للدولة حتى يحصلوا على الترقية المستحقة لهم في شهر يوليو المقبل، وذلك وفقا لنصوص المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81، وهي:

شروط شغل الوظيفة المرقى إليها

- ضرورة أن يستوفي الموظف الحكومي شروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونية 2023، على أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

- يُشترط لترقية الموظف الحكومي في يوليو المقبل، أن يجتاز تقرير تقويم أدائه بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

- تكون الترقية للوظائف التخصصية للموظف الحكومي من المستوى الأول «ب» بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء «امتياز» عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

- تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

- تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية.

ترقيات يوليو بالاختيار والأقدمية

الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.