هل توجد حركة ترقيات لموظفي الحكومة في يوليو 2023؟.. مصادر تجيب

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن مفاجأة سارة لموظفي الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والجهات الحكومية، وذلك في شهر يوليو 2023.

بيانات موظفي الحكومة في 2023

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الجهات الحكومية قد أرسلت للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل بيانات العاملين بها المستحقين للترقيات في شهر يوليو 2023 وفقًا لمواد قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، تمهيدا وتحسبا للإعلان عن حركة ترقيات جديدة في يوليو 2023، يستفيد منها أكثر من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

شروط ترقيات 2023 في قانون الخدمة المدنية

ومن بين شروط الحصول على الدخول في حركة الترقيات 2023 والتي تنضوي تحت مواد قانون الخدمة المدنية 81، وفقًا لنص المادة 29 من القانون ما يلي:

1- مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

2- تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

3- تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

4 - تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

5- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

6 - يُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

7- الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.