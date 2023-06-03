الحوار الوطني يعلن جدول أعمال جلساته غدا.. 4 جلسات

أعلنت إدارة الحوار الوطني جدول أعمال غدا 4 يونيو لمناقشة موضوعات ولجان المحور السياسي بالأسبوع الثالث للحوار الوطني.

مناقشة عدد أعضاء مجلسي انواب والشيوخ في الحوار الوطني

وأوضحت دارة الحوار الوطني أن الجلسة الأولى تناقش عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والتفرغ لعضوية المجلسين، ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية التمثيل النيابي، وعلى التوازي معها تعقد جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي ضمن أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

جلسات الحوار الوطني

وتناقش الجلسة الثالثة قانون حرية تداول المعلومات، ضمن أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوزاي معها تستمر الجلسة الرابعة في مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي ضمن أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وأوضحت إدارة الحوار أن الجلسة الأولى والثانية تعقدان من الساعة 12 ظهرا، وحتى الثالثة عصرا، على أن تعقد الجلسة الثالثة والرابعة في الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء.