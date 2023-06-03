عضو بالتنسيقية: القائمة المطلقة أقرب نظام انتخابي قابل للتطبيق

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور به مجموعة من الضوابط لتشكيل المجالس المحلية، مضيفا أن الجميع يطرح أفكاره في جلسات الحوار الوطني التي بدأت منذ أسابيع بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم الاستماع إلى جميع الرؤى للوصول إلى الحلول الأفضل في التحديات التي تواجه الدولة.

مقلد: نظام القائمة المطلقة أقرب نظام انتخابي قابل للتطبيق

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نظام القائمة المطلقة أقرب نظام انتخابي قابل للتطبيق، مشيرا إلى أن ملف المحليات من ضمن الملفات المهمة بجلسات الحوار الوطني، وبه قيد دستوري وتحتاج إلى نسب معينة، والفترة الحالية تستوجب العمل تحت مظلة الدستور بتمثيل الشباب بنسبة 25%، ونسبة مماثلة للمرأة.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن جلسات الحوار الوطني تناقش دور الأحزاب السياسية داخل الدولة، مبينا أن الجلسات مستمرة وسيتم فتح جميع القضايا التي تخص الوطن والمواطن.