خالد الجندي يشرح «فقه اللحظة»: أمور لا يجب تأخيرها حتى لا يقل ثوابها

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معنى مصطلح «فقه اللحظة»، موضحًا: «هذا المصطلح يعني أن هناك أمورا تعبدية إن لم تحدث في اللحظة ذاتها فإن ثوابها سيقل».

أمثلة كثيرة على فقه اللحظة

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «هناك أمثلة كثيرة على فقه اللحظة، فلو أن شخصا ما تعرض لمصيبة يجب أن يقول لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون في لحظتها، ولكن ماذا يحدث إن اعترض ولطم وكفر وشتم وصرخ ولكن بعد ساعتين هدأ وقال إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ما يقوله خير وبركة، لكن الأجر الحقيقي والطرد الحقيقي من البركات والرحمات فاته».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «عندما حدثت مصيبة لهذا الشخص كان يجب أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون في لحظتها، وأضاع صاحب المصيبة الثواب، مثال آخر، عندما تأتي سيرة النبي محمد يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم لا أن ننتظر مرور وقت طويل حتى نصلي عليه، وهذا هو فقه اللحظة».