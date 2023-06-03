خالد الجندي عن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس: نعيش عهد تعمير المساجد

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بافتتاح مسجد الظاهر بيبرس غدًا الأحد، بعد طول إغلاق بسبب أعمال الصيانة والترميم، مشيرًا إلى أنه يعتبر ثالث أكبر مسجد في مصر.

الجندي: افتتاح مسجد الظاهر تعمير جديد لبيوت الله

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «افتتاح المسجد يعتبر تعمير جديد لبيوت الله، في العهد الجديد الذي نعيش فيه، وعمرت فيه المساجد، والافتتاح سيكون بحضور عدد من الوزراء والقيادات الدينية، وسفراء دول».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «سيحضر هذا الافتتاح الإمام الأكبر الشيخ الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وضيوف أجانب ومصريون ومفتي الجمهورية، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين»، مؤكدًا: «نتحدث عن حدث جلل يجب أن ننتبه إليه ونتابعه».

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن وزارة الأوقاف دعت كل الإعلاميين والصحفيين للمشاركة في الحادية عشرة صباحًا بالمسجد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل وأن يملأ المسجد بالبركة.