عضو بـ«التنسيقية»: مطالب في الحوار الوطني بتشريع جديد للأحزاب السياسية

أشاد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجلسات الحوار الوطني، واصفا إياها بأنها بمثابة حالة استثنائية لم يشهدها المجتمع المصري من قبل، وكما أنه يناقش العديد من المحاور التي تهم المواطن والوطن.

مقلد: هناك مجموعة من الضوابط والمعايير ترتبط النظم الانتخابية

وأضاف مقلد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مجموعة من الضوابط والمعايير التي ترتبط بالنظم الانتخابية، بالإضافة إلى ما يسمى بالتميز الإيجابي.

وتابع: النظم الانتخابية «التميز الإيجابي» سمحت لجميع فئات المجتمع بوجود ممثلين لهم في البرلمان، حيث إن المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة يتواجدون الآن في البرلمان.

وأوضح مقلد، أن نظام الانتخابي النسبي، يواجه بعدم الدستورية في مصر، بسبب نظم التميز الإيجابي، حيث لا يسمح بتمثيل بعض الفئات.

وأشار مقلد إلى أن مشكلات الأحزاب واضحة، تتعلق بالتمويل أو مشاكل داخلية، مشددًا على أهمية وجود تشريع جديد من أجل حل مشاكل الأحزاب وتنظيم عملها، ولا بد من ممارسة سياسية راشدة لهذه الأحزاب.

تأييد النظام الانتخابي الحالي

وأردف مقلد، أن هناك مطالب من المشاركين في الحوار الوطني من أجل وجود تشريع جديد للأحزاب السياسية، موضحا أن هناك موافقة من أغلبية المشاركين في الحوار الوطني بالعمل بالنظام الانتخابي الحالي لفهم المواطن له.