«الأرصاد»: نشاط الرياح المثيرة للأتربة قد يتكرر على مدار الـ20 يوما المقبلة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم تشهد كل الأنحاء استقرارا في الأحوال الجوية وحتى الأربعاء المقبل، ويستمر الاستقرار على مدار الأسبوع الحالي، كما تشهد أيضا ارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي درجة واحدة عن المعدلات الطبيعية، لافتة إلى حقيقة حدوث عاصفة ترابية الأيام المقبلة.

حقيقة حدوث عاصفة ترابية الأيام المقبلة

وأضافت «غانم»، لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المناطق التي ستشهد نشاطا نسبيا للرياح على مدار الأسبوع الحالي، والتي تزيد من الإحساس بالأجواء الربيعية وبشكل خاص في فترات المساء، وتكون غير مثيرة للرمال والأتربة، ولكنه من الوارد أن يتكرر نشاط تلك الرياح المثيرة للأتربة على مدار الـ20 يوما المقبلة وحتى انتهاء فصل الربيع وبدء فصل الصيف، والتي شهدتها كل المناطق على مدار الأسبوع الماضي.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن فصل الربيع يتميز بالتغير المستمر في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه لا بد من المتابعة المستمرة لحالة الطقس خلال تلك الفترة.

موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، أنه حتى الآن تشير التوزيعات الجوية إلى انعدام فرصة وجود عاصفة ترابية خلال الأيام المقبلة، كما أنه بدءا من يوم الخميس المقبل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والتي من الممكن أن يصاحبها بعض الأتربة في الصحراء الغربية.