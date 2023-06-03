«الداخلية» تضبط المتهم بسرقة دراجة نارية في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بكفر الشيخ.

بلاغ بسرقة دراجة نارية

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، باكتشافه عدم تواجد دراجته النارية، حال تواجده بمدينة كفر الشيخ.

وبإجراء التحريات، جرى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بالمحافظة ذاتها، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وباستدعاء الشاكي تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.