ضبط 37 كيلو مخدرات في حملة أمنية بدمياط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط، وكفر البطيخ، والزرقا»، وأقسام شرطة «أول دمياط، ورأس البر، والسرو».

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.750 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 17 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلواجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات بحوزة 8 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية.