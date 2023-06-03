منسق «أنت الحياة»: خوضنا جولات ميدانية لمعرفة احتياجات المواطنين

قالت هند جلال منسق مشروع «أنت الحياة» بقطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في مؤسسة حياة كريمة، إن فريق عمل المبادرة نزل في مرحلة تجريبة إلى 375 قرية للتنسيق الميداني المسبق قبل بدء الأنشطة، لافتة إلى أن الفكرة بدأت من شباب البرنامج الرئاسي بتوجيه ودعم من الرئيس السيسي لتنفيذ حلم وآمال الشباب.

المعلومات والخطط البديلة

وأوضحت «جلال»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن فريق المبادرة خاض جولات واسعة في القرى وفي أقل من 3 أشهر تأكد السكان من جدية النشاط الخدمي، وساعدوا فريق العمل بالمعلومات والخطط البديلة بل بالموارد أيضا، لافتة إلى أن المبادرة تضمنت حلقات نقاشية استمع خلالها الفريق لمطالب الأهالي واحتياجاتهم.

ورش العمل تختلف في كل محافظة

وأشارت منسق مشروع «أنت الحياة» بقطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة إلى أن المبادرة عملت على اختيار المشروعات والبرامج التدريبية بناء على احتياجات السكان الأساسية وفقا للتوزيع الديموغرافي، لافتة إلى أن ورش العمل تختلف في كل محافظة وفقا لأبرز القضايا أو الموضوعات التي يحتاج إليها سكان المحافظة.