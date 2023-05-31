1276 مستفيدا من قافلة «حياة كريمة» في سمنود بالغربية

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية، لتقديم الخدمات المجانية للأهالي في المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات، وتقديم العلاجات والأدوية بالمجان.

وشاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية وبيطرية نظمتها جامعة طنطا بمركز سمنود قرية الناوية، محافظة الغربية، إذ ضمت القافلة 12 تخصصًا طبيًا مهمًا، بينها: «عظام، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، رمد، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، جلدية، ذوي احتياجات خاصة».

قافلة طبية وبيطرية

وبلغ عدد المستفيدين من قافلة حياة كريمة أكثر من 1276 مواطنا، في 12 عيادة، كما تم تحويل 81 مواطنا منهم للمستشفى الجامعي لفحوصات أكثر دقة، بينما قدمت القافلة الطبية البيطرية في نفس القرية الكشوفات الطبية على أكثر من 20 رأس ماشية، و1100 طائر.

حياة كريمة

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي، خاصة في القرى والمحافظات النائية والتي تعاني نقص الخدمات، من خلال تدشين العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي توفر مختلف الخدمات للأهالي، بما يضمن لهم الحياة الكريمة، فضلا عن تطوير البيوت والمرافق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.