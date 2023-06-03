  قرينة الرئيس الأمريكي تصل المغرب ضمن جولة شملت الأردن ومصر

وصلت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، اليوم السبت، إلى مدينة مراكش المغربية، قادمة من القاهرة.

وكان في استقبال قرينة الرئيس الأمريكي - لدى وصولها إلى مطار مراكش-المنارة - الأميرة للا حسناء، وسفير الولايات المتحدة بالمغرب، بونيت تالوار، وعقيلته، والقنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، لورانس راندولف.

ويرافق جيل بايدن، خلال الزيارة، ابنتها أشلي بايدن، وشقيقتها بوبي جاكوبس.

تأتي زيارة جيل بايدن إلى المغرب، ضمن جولة بدأت من الأردن ثم مصر.