«الأعلى للآثار» يكشف تفاصيل زيارة سيدة أمريكا الأولى لمنطقة الأهرامات (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل زيارة جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى لمنطقة الأهرامات وأبو الهول اليوم السبت، وذلك على هامش زيارتها لمصر، مشيرا إلى أن قرينة الرئيس الأمريكي كانت سعيدة بزيارتها للمناطق الأثرية.

وزيري: سيدة أمريكا الأولى زارت منطقة الأهرامات وأبو الهول في عيد ميلادها

وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيدة أمريكا الأولى زارت منطقة الأهرامات وأبو الهول في عيد ميلادها، مؤكدا أنها أكدت أن 10 أيام ليست كافية لاكتشاف وزيارة الآثار المصرية، وكان من المفترض أن تبدأ الزيارة الساعة 8 صباحا ولمدة 45 دقيقة إلا أن الزيارة امتدت لأكثر من ذلك بسبب سعادتها للزيارة والأسئلة التي تلقتها وأجابت عنها.

تلقي سيدة أمريكا الأولى هدية تذكارية قلادة

وأوضح أن سيدة أمريكا الأولى تلقت هدية تذكارية عبارة عن قلادة فرعونية على شكل جعران فرعوني بمناسبة عيد ميلادها، لافتا إلى أنها تعلم كثيرا عن الآثار المصرية وهو ما وضح من خلال أسئلتها، فهي تحدثت عن المتحف المصري الكبير وموقعه، كما تحدثت عن الاكتشافات الآثرية الجديدة في مصر خلال الفترات المقبلة.

ونوه إلى أن قرينة الرئيس الأمريكي كانت تشعر بالانبهار من رؤيتها للآثار المصرية، لافتا إلى أن الهدية التي تلقتها جيل بايدن عبارة قلادة فرعونية مستنسخة على شكل جعران وهو إله الحظ عند المصريين القدماء بمناسبة عيد ميلادها.

وشدد على أن مصر لديها سياحة متنوعة تجذب الملايين من السياح، مشيرا إلى أن الآثار تمثل قوى ناعمة للدولة المصرية، ولدينا 50 بعثة تعمل في مجال الحفائر الأثرية.

كما كشف وزيري عن أن 30 ألف قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة عير شرعية ويتم العمل على استرداها، موضحا أن زيارة سيدة أمريكا الأولى للأهرامات أكبر دعاية للآثار المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم أجمع.