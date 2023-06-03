رئيس جامعة الأزهر: جيل بايدن جاءت بغطاء الرأس ولم نطالبها بارتدائه

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي عبرت عن سعادتها حينما توجهت بالزيارة للجامع الأزهر وكانت معجبة بتاريخ الجامع وأروقته والتاريخ الطويل الذي يمتد لأكثر من 1033 عاما، موضحا أنها أقدم جامعة إسلامية امتدت الدراسة فيها على طول هذ الزمن العتيق.

داود: لم نطلب من جيل بايدن ارتداء غطاء الرأس

وأشار «داود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم لم يطلبوا من جيل بايدن ارتداء غطاء الرأس وجاءت به هي وابنتها وأختها، قائلا: «هي جاءت بغطاء الرأس هي وأختها وابنتها والوفد المرافق لها ولم يجبرها أحد على ارتداء غطاء الرأس».

جيل بايدن سألت عن طريقة الدراسة بالأزهر

وتابع رئيس جامعة الأزهر، أنَّ «جيل بايدن كانت تسأل على أمور معينة في طريقة الدراسة بـ الأزهر وكانت سعيدة بنظام الدراسة القديم في الأزهر الشريف وتطورها عبر التاريخ»، مؤكدا أن جيل بايدن أعجبت بأروقة الأزهر وتاريخه الطويل ورأت كيف يعيش الطالب في هذا الجو الروحي وعبق التاريخ والعلم بين المدرس والتلميذ وفتحت بعض الدواليب القديمة في أروقة الأزهر.