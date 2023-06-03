أسدل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الستار على أزمة سقف الدين الأمريكي، ووقع مساء اليوم السبت تشريعا لرفع سقف الديون حتى عام 2025، وتجنب التخلف عن السداد، ما يمثل إنجازا كبيرا من الحزبين، وسط انقسام الحكومة في واشنطن العاصمة، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن قانون رفع سقف الدين الأمريكي.

كل ما تريد معرفته عن قانون رفع سقف الدين الأمريكي

وفى التفاصيل بشأن كل ما تريد معرفته عن قانون رفع سقف الدين الأمريكي، توصل «بايدن» ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، إلى الاتفاق الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من المفاوضات، إلى ميزانية عالية المخاطر لمنع الفوضى المالية العالمية.

وقانون سقف الدين الأمريكى يعرف أيضا باسم حد الدين، وهو يحد من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها.

ويتضمن مشروع القانون رفع سقف الديون، واتفاقيات بشأن سقف الإنفاق، واستعادة أموال الإغاثة غير المستخدمة من «كوفيد-19»، ومتطلبات العمل لبعض الأفراد الذين يحصلون على مساعدة حكومية.

ويلغي بعض التمويل المقدم إلى مصلحة الضرائب، في قانون خفض التضخم للعام الماضي.

مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع القانون

يشار إلى أن بايدن وقع على مشروع القانون، قبل أيام فقط من الموعد النهائي، بعد أن حذر مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية، من أن أموال الوزارة، ستنفد لدفع فواتير الدولة، ما قد يؤدي إلى الركود والإضرار بالاقتصاد.

وكان مجلس النواب الأمريكي، أقر مشروع القانون، الأربعاء الماضي، بأغلبية 314 صوتا، مقابل رفض 117.