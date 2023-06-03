آخر تطورات قانون سقف الدين الأمريكي.. هذه الفئات الأكثر تضررا

تتجه أنظار العالم إلى قانون سقف الدين الأمريكي، قبل أيام من محاولة الحكومة عدم التخلف عن سداد ديونها، بعد أن توصل رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى اتفاق مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي لمنع الفوضى المالية العالمية، خاصة مع موافقة الكونجرس على صفقة لرفع حد الاقتراض في البلاد، وفق تقرير نشر بموقع «CNN» الأمريكي.

قانون سقف الدين الأمريكي

ما هو قانون سقف الدين الأمريكي، هو قانون يضع المبلغ الإجمالي للسيولة النقدية التي يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها، والتي تتضمن رواتب الموظفين الفيدراليين، والجيش الضمان الاجتماعي الرعاية الطبية، وفوائد الديون الوطنية والضرائب المستردة.

ويقوم أعضاء الكونجرس كل فترة بالتصويت على رفع أو تعليق سقف الدين الأمريكي، حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض.

وتجاوز سقف الدين حاليًا نحو 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي، لكن وزارة الخزانة قامت بعمل إجراءات استثنائية لضخ السيولة النقدية للحكومة .

وحذرت جانيت يلين وزارة الخزانة، أنه لن يكون بإمكان الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول 5 يونيو مالم يكن هناك المزيد من الاقتراض.

الصفقة بين الجمهوريين والديمقراطيون

وفي محاولة لحل أزمة سقف الدين، طرح الجمهورية صفقة يتم من خلالها الإبقاء على الوكالات الرئيسية عند نفس مستوي 2022 خلال العام المالي المقبل، والحد من النمو إلى 1% سنويًا خلال العقد المقبل.

وهذا الاقتراح كان سيلغي الأولويات الرئيس بايدن والتي تتضمن الإعفاء من قروض الطلاب والحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية.

ولم يحصل الجمهوريين والديمقراطيين على ما ارادوه، حيث تتم الاتفاق على تجميد الميزانيات غير الدفاعية لعام 2024 ، تليها زيادة بنسبة 1% في العام التالي وعدم تحديد سقف للميزانية بعد عام 2025.

أخر تطورات قانون سقف الدين الأمريكي

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون، وعلى الرغم من أن أعضاء كلا الحزبين أعربوا عن قلقهم من الاتفاقية، وقد توافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشر وع قانون سقف الدين الأمريكي ليصبح قانونًا رسميًا صباح اليوم.

ماذا يحدث إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟

على الرغم من أن هذه الواقعة لم تحدث من قبل، إلا أنَّه قد يتسبب في أضرار اقتصادية كبري، إذ تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين، ولكن أكثر الفئات تضررًا ستكون كبار السن والمتقاعدين في الولايات المتحدة حيث ستتوقف شيكات الضمان الاجتماعي، وستكون الشركات والمؤسسات الخيرية التي تعتمد على الأموال الحكومية في خطر.