«الكونجرس» يقر قانون رفع سقف الدين العام بمقدار 2.5 تريليون دولار

صوّتت الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي، على تشريع جديد يرفع سقف الديون من 2.5 تريليون دولار، إلى 31.4 تريليون، بهدف تجنب التعثر في سداد الدين، ومن المقرر أن يُرسل التشريع إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانونا وسط معارضة الحزب الجمهوري.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بصفة نهائية على التشريع في وقت مبكر من صباح الأربعاء بأغلبية 221 صوتًا مقابل 209 أصوات، مما أدى إلى نزع فتيل قضية عالقة حتى بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

النواب الأمريكى يوافق على رفع سقف الدين العام

جاء هذا الإجراء قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة «جانيت يلين»، التي حذرت الشهر الماضي من أنها تفقد مساحة المناورة لتجنب أول تخلف عن سداد الديون على الإطلاق وفقا لوكالة أسوشيتد برس، وقالت رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي» قبل التصويت بوقت قصير: «لا ينبغي أبدا التشكيك في الثقة الكاملة لأمريكا ومصداقيتها».

الجمهوريون يعربون عن شكوكهم من إسراع الديمقراطيين في اتخاذ القرار

وقال النائب كيفين برادي، جمهوري عن ولاية تكساس: « عرف الديمقراطيون أنّ هذا اليوم قادم منذ عامين ولم يفعلوا شيئًا على الإطلاق».

ورغم رفع سقف الدين، إلا أنه لم يفعل شيئا يُذكر لتقليص الديون المستقبلية، وتأسس سقف الدين عام 1917، ويعمل بمثابة كابح لقرارات الإنفاق التي أقرها الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء في بعض الحالات منذ عقود والتي يمكن أن تتسبب في شلل للأسواق ودفع الاقتصاد إلى حالة من الانهيار وزعزعة الثقة العالمية في الولايات المتحدة.