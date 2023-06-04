كندة علوش: تمنيت عرض فيلم «نزوح» في مصر.. كان أحد أحلامي

أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها الكبيرة بعرض فيلم «نزوح» في مصر، مؤكدة أنه كان حُلما من أحلامها.

وأشارت إلى أن فيلم «نزوح» له طابع خاص عندها، وأنها تحبه للغاية بكل تفاصيله سواء الصغيرة أو الكبيرة.

كندة علوش: لا أعتبر نفسي غريبة عن مصر

وأضافت كندة في تصريحاتها لـ«الوطن» أنها تحب مصر للغاية ولم تعتبر نفسها غريبة عنها إطلاقا.

وأشارت إلى أن سعادتها بعرض الفيلم في مصر يرجع لكونها تريد أن تعرض مشاكل السوريين لأشقائهم في مصر ليعرفوا كم المعاناة التي يعاني منها السوريون.

أحداث فيلم نزوح

تدور أحداث فيلم نزوح بسوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة «هالة زين»، ذات الـ14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر «نزار العاني» الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة «​كندة علوش​» على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز «​سامر المصري​» الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.