كندة علوش تهنئ منى زكي بنجاح «تحت الوصاية»: عمل رائع شديد الخصوصية

أشادت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بمسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في رمضان 2023.

ونشرت كندة علوش، البوستر الدعائي للمسلسل وعلقت عليه: «المتعة اللي بتخلقها مشاهدة عمل فني جميل وراقي متعة عظيمة خصوصا إذا كان الواحد بيشتغل في نفس المجال فبيبقى مدرك تماما لكم الصعوبات الرهيبة اللي واجهت فريق العمل والمجهود الجبار اللي بذله طاقم العمل عشان يحقق نتيجة على هذا المستوى من الروعة».

وأضافت كندة: «تحت الوصاية عمل رائع شديد الخصوصية تبدأ روعته من النص الذي حاكه باتقان وروعة ومصداقية كبيرة كل من شيرين وخالد دياب واختيارهما لموضوع شديد الأهمية أدى طرحه إلى حراك مهم في مياه بعض قوانين الأحوال الشخصية الراكدة، وأخرجه للنور المبدع محمد شاكر خضير برؤية خاصة شديدة الواقعية والحساسية غنية بالتفاصيل باهتمام كبير بكل عناصر العمل الفني».

كندة علوش: أداء استثنائي لمنى زكي في تحت الوصاية

وأضافت: «ليظهر عمل أقرب للكمال.. والأداء الاستثنائي للعظيمة منى زكي التي تكاد تكون الوحيدة التي تبدع دورا وشخصية بهذا الكم من الإحساس العالي والتقنية المبهرة لدرجة تنسينا تماما منى وكل الأدوار التي أدتها سابقا لنعيش مع الشخصية التي نسجتها بكل آلامها وأحلامها وتفاصيلها.. تحية لكل فنان ومبدع أسهم في إنتاج عمل على هذا الكم من الإتقان والجمال والإمتاع والقدرة على التأثير، مهندس الديكور الرائع محمد عطية، المونتير العظيم أحمد حافظ، مدير التصوير الموهوب بشوي روزفلت، مصممة الأزياء الرائعة ريم العدل، والممثلين الرائعين رشدي الشامي خالد كمال أحمد خالد صالح علي صبحي أحمد عبد الحميد علي الطيب دياب مها نصار ثراء جبيل نها عابدين وجميل برسوم والأطفال الرائعين».

واختتمت كندة بتوجيه الشكر لشركة الإنتاج: «شركة الإنتاج ميديا هاب التي كانت وراء ظهور مسلسل بهذه الأهمية وسبب حرصي على ذكر جميع الأسماء هو إبداع كل شخص بشكل يستحق التقدير والثناء والتصفيق لساعات طويلة.. شكرا أمتعتونا وأسعدتونا وأثرتوا فينا بشكل عظيم».