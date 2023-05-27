كندة علوش تناقش فيلم «نزوح» مع الجمهور في سينما «زاوية» الأربعاء

تستعد الفنانة كندة علوش لحضور عرض ومناقشة فيلم «نزوح» للمخرجة سؤدد كعدان، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية في نسختها السادسة، ويُعرض الفيلم في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل في سينما «زاوية»، ويلي العرض مناقشة مفتوحة مع الجمهور بحضور بطلة الفيلم تديريرها الناقدة ماجي مرجان.

أيام القاهرة السينمائية

ويُعرض الفيلم ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية التي تمتد حتى 10 يونيو المقبل، وتعرض خلال تلك الفترة 15 فيلما ما بين روائي وتسجيلي من أبرز الإنتاجات العربية التي عرضت في المهرجانات والمحافل السينمائية حول العالم.

تفاصيل فيلم «نزوح»

وتدور أحداث فيلم «نزوح» في سوريا التي مزقتها الحرب لسنوات طويلة، حول الفتاة البالغة من العمر 14 عاما «زينة»، التي يتسبب صاروخ في تدمير سقف منزلها، وتدخل العائلة في صراع مع تصاعد وتيرة العنف حين تصر والدتها على الرحيل، بينما يرفض والدها ترك منزله والتحول إلى لاجئ، والعمل من بطولة كندة علوش، وسامر المصري، وهالة زين، ونزار العاني، ودارينا الجندي.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل على جائزة الجمهور ليكون أول فيلم عربي يحصد تلك الجائزة، كما رشح لجائزة أفضل فيلم بعد مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي.