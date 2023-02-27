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الفنانة كندة علوش: مسلسل «بالطو» ممتع ومختلف عن السائد

كتب:

أحمد حسين صوان
04:31 م | الإثنين 27 فبراير 2023
مشهد من مسلسل بالطو

مشهد من مسلسل بالطو

أشادت الفنانة كندة علوش، بمسلسل «بالطو»، الذي يُعرض حصريًا عبر منصة «واتش إت»، وبفكرة العمل، والتي وصفتها بـ«حقيقي عمل برة الصندوق مختلف عن السائد مسلي ممتع وجذاب».

موضوع جديد وطرح ذكي وخفيف الدم

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»: «تحية لكل صناع مسلسل بالطو على المسلسل الممتع الذكي المختلف.. موضوع جديد وطرح ذكي وخفيف الدم إخراج جذاب وعصري موسيقى ممتعة».

وأشارت كندة علوش، إلى الأداء التمثيلي لكل أبطال مسلسل بالطو، وعلى رأسهم الفنان الشاب عصام عمر، قائلة: «تمثيل أكثر من رائع.. بداية من بطل العمل الاكتشاف عصام عمر مروراً بكل الأبطال.. كاستينغ رائع».

أبطال مسلسل بالطو لـ عصام عمر

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين من بينهم: عصام عمر، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، ومحمود حافظ، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم خالد الصاوي، بيومي فؤاد ومحمود البزاوي، محمد رضوان ومحمد لطفي.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.