عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: تكامل القضايا السياسية يعزز عملية التنمية في مصر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ القضايا الخاصة بالمحور السياسي تتكامل على كافة المستويات وليس على المستوى اللجان الفرعية فقط، والهدف من مناقشتها تحويلها لقطاع فاعل يعزز عملية التنمية والدور المجتمعي لتلك القضايا.

فرحات: مناقشة مستمرة داخل لجنة قضايا حقوق الإنسان

وأضاف «فرحات» خلال استضافته في فقرة خاصة عن الحوار الوطني على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ لجنة قضايا حقوق الإنسان مستمرة في مناقشة القضايا الهامة، وأبرزها مؤخراً قضية التمييز وستتناول غداً قضية حرية تداول المعلومات.

تكامل القضايا يعزز الحياة السياسية في مصر

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ تكامل القضايا السياسية ومناقشتها جنبا إلى جنب يؤدي إلى تعزيز الحياة السياسية في مصر، ومعالجة القضايا بشكل متكامل سيؤدي إلى مخرجات تتكامل مع بعضها البعض.