القاضي: كل الأعمار تشارك في الحوار الوطني.. ولجنة الشباب مرتبطة بجميع القضايا

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، إنّ لجنة الشباب هي لجنة متشعبة بطبيعتها ومتصلة مع الـ19 لجنة الموجودة في الحوار الوطني، كما أنها مرتبطة بالـ113 قضية التي يناقشها الحوار الوطني.

وأضاف «القاضي»، في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «extra news»: «كل الـ19 لجنة مرتبطة فكرا وقولا بالشباب لأنهم لديهم الحيوية والتفاعل مع القضايا كلهم».

لجنة الشباب لديها عناوين رئيسية كثيرة

وتابع مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، أنّ الحوار الوطني حوار جامع يشارك فيه الأعمار كلها من الأطفال حتى كبار السن، ولكن لجنة الشباب لديها عناوين رئيسية كثيرة تعمل عليها مثل الاتحادات الطلابية والتمكين السياسي، وجرى ترحيل هذين الملفين حتى ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات.

تفاعل لجنة الشباب مع جامعات مصر

وأكد: «في الفترة الماضية، زارت الجامعة عددا من الجامعات للتفاعل مع الأفكار المختلفة واستيعابها، ففكر الصعيد سيختلف عن فكر المناطق الحدودية والمناطق المركزية، ولدى الشباب طموح ولغة متجردة من التوازنات والمصالح».