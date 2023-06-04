حكاية أحمد بغدودة مصارع مشروع «البطل الأولمبي».. موهبة يدعمها الرئيس

حالة من الجدل أثارها أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، منذ اختفائه من معسكر المنتخب الوطني في تونس 20 مايو الماضي، وعقب تحقيقه الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو، والمركز الثاني بالبطولة الإفريقية، والتي أُقيمت بتونس خلال الفترة من 15 وحتى 21 مايو 2023، وصولا إلى نشر فيديو على صفحته الرسمية منذ ساعات قليلة.

وتقدم «الوطن» لكم القصة الكاملة لواقعة «بغدودة» منذ الاختفاء وحتى الآن:

بغدودة يفوز بفضية بطولة إفريقيا

اقتنص اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، نجم مصارعة منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، الميدالية الفضية بمنافسات الكبار بالبطولة الإفريقية لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق، يوم 19 مايو، ثم اختفى يوم 20 مايو.

بتوجيه رئاسي.. الوطنية للتدريب تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، دعوتها للاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة تدريب، وتوفير الرعاية التامة له من خلالها.

وقالت الأكاديمة الوطنية للتدريب في منشورها على «فيس بوك»: «بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة».

وعلقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة الأكاديمية للمصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل، مشيرة إلى أن الرئيس كان مهتما بملف «بغدودة» وتبنيه في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

فيما ثمَّن فؤاد بغدودة، صاحب الـ50 عاما، والد أحمد بغدودة، لاعب منتخب مصر في المصارعة الرومانية، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية ودعم نجله من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في تصريح سابق لـ«الوطن».

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد بغدودة

استقبلت الدكتورة رشا راغب، فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وناقشت معه تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصري وغيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة.

وأبدى «فؤاد» مدى سعادته وامتنانه لرئيس الجمهورية وتقديره للرعاية المقدمة إلى نجله.

أول ظهور للمصارع أحمد بغدودة: أنا مش هارب.. وبشكر الرئيس السيسي على دعمه

ونشر أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في أول ظهور له بعد اختفائه.

وقال «بغدودة»، في الفيديو المُسجل الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «السلام عليكم أنا اسمي أحمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب مصر للمصارعة، أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، أحب أشكر حضرتك ياريس علي الدعوة الأكاديمية بجد أنا أول ما عرفت إن حضرتك بعتتلي الدعوة دي كنت مبسوط جداً والله وبحب أشكر حضرتك، وأنا مش هارب والله ولا حاجة أنا بحب مصر، وأنا اتولدت فيها، وهموت فيها، ومصر مليانة مواهب كتيرة زي أحمد بغدودة بس عايزين الدعم وحسن التعامل مع اللاعيبة».

وأضاف «بغدودة»: «أحب أشكر الشعب المصري العظيم علي دعمه وبجد إنتم أجمل حاجة في حياتي، وادعولي الفترة دي، وبجد يا سيادة الرئيس أنا بشكر حضرتك علي الاهتمام بي وشكراً يا فندم».