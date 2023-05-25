«الوطنية للتدريب»: إطلاق برنامج جديد لرعاية المواهب فور عودة أحمد بغدودة

أكدت الدكتورة رشا راغب، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة، يأتي في إطار اهتمام الرئيس بالشباب.

توجيهات الرئيس جاءت تزامنًا مع برنامح كان من المزمع إطلاقه في سبتمبر المقبل

وأوضحت راغب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت تزامنًا مع برنامح كان من المزمع إطلاقه في سبتمبر المقبل، وسيتم عمله فور عودة بغدودة لمصر، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيكون مختصا برعاية المواهب.

مصر ليست لديها نقص مواهب ولكن تحتاج لمؤسسات ترعاها

وأشارت إلى أن الأكاديمية تقدم كل عام شيئا جديدا، مؤكدة أن الأكاديمية كانت تنوي إطلاق برنامج تأهيل الموهوبين بنهاية هذا العام، مشددة على اهتمام الرئيس السيسي بالشباب الذين يمثلون 70% من عدد سكان مصر، معتبرة أن ذلك دلالة على أن مصر ليست لديها نقص مواهب ولكن تحتاج لمؤسسات ترعى هذه المواهب.

وأكدت أن هذا البرنامج يحتاج لدراسة من المتخصصين، لافتة إلى أن هناك اختلافات بين مواهب الفن والرياضة وغيرهم، مشيرة إلى أنه سيمكن لكل موهوب أن يتقدم لهذا البرنامج ومن سيخوض الاختبارات وينجح فيها سينضم للبرنامج.