والد أحمد بغدودة لـ«الوطن»: أشكر الرئيس السيسي.. وأقول لابني «بلدك أولى بيك»

ثمَّن فؤاد بغدودة، صاحب الـ50 عاماً، والد أحمد بغدودة، لاعب منتخب مصر في المصارعة الرومانية، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعاية ودعم نجله من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب.

والد «بغدودة»: بشكر الرئيس السيسي على وقفته معانا

وقال «بغدودة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، «بشكر الرئيس السيسي على وقفته معانا، والحمد لله فضل ونعمة، ويا رب أحمد يسمعنا بس ويتصل عليا عشان أقوله أرجع يا ابني وبلدك أولى بيك»، مشيراً إلى أن نجله لم يتواصل معه منذ اختفائه يوم السبت الماضي.

وأضاف «بغدودة»، «ابني أكيد لما الجو يهدى هيتصل يطمني عليه لأني قلقان عليه أنا وأمه وأخواته لأننا منعرفش عنه أي حاجة من 6 أيام، وتليفوني مش مبطل رن ولا مكالمات من ناس كتير عايزة تطمن على ابني، ومش معايا غير خط تليفون واحد».

وأكد «بغدودة»، أنه حالياً في انتظار مكالمة من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بعد أن وجهت الأكاديمية دعوة لنجله لاعب المصارعة الرومانية أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل، مع رعاية تامة له كموهبة رياضية واعدة.

شقيق «بغدودة» يلعب في صفوف الناشئين للمصارعة الرومانية بمركز شباب بيلا

وأوضح «بغدودة»، إن لديه نجله، ونجل آخر يُدعى «علاء» يلعب صفوف الناشئين للمصارعة الرومانية بمركز شباب بيلا، ويبلغ من العُمر 15 عاماً، وانتهى من امتحانات الشهادة الإعدادية مؤخراً، مضيفاً: «ابني علاء هيكون بطل زي أحمد أخوه بإذن الله، وهيشرف مصر، وبنعده حالياً لأولمبياد 2030».

ووجّهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة للاعب أحمد فؤاد بغدودة، للعودة من جديد لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة المصارعة الرومانية في الوقت الذي سيحظى فيه برعاية كاملة، وسيُجري تنفيذ متطلباته واحتياجاته وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولم تكُن دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب الوحيدة في هذا الصدد، إذ وجهت عِدة جهات ورجال أعمال منهم نجيب ساويرس رجل الأعمال البارز الدعوة لـ«بغدودة»، للعودة من جديد، ورعايته خلال الفترة المقبلة، فيما لم يصدر عن اللاعب أي تصريح حتى اللحظة أو رد فعل بعد خروجه من معسكر المنتخب الوطني في تونس.

واختفى يوم السبت الماضي أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، عقب ساعات من تتويجه بالميدالية الفضية في وزن 63 كيلو، والمركز الثاني بالبطولة الأفريقية، والتي أُقيمت بتونس خلال الفترة من 15 وحتى 21 مايو 2023، وفشلت جميع المحاولات في العثور عليه.

من هو أحمد فؤاد بغدودة؟

جدير بالذكر، أنّ أحمد فؤاد بغدودة من مواليد عام 2001، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، ويبلغ من العُمر 22 عاماً، وهو طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

ويلعب «بغدودة»، ضمن صفوف المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب بيلا.