والد أحمد بغدودة: نفسي ابني يرجع يلعب ويشرف مصر

أكد فؤاد بغدودة، صاحب الـ50 عامًا، والد اللاعب أحمد بغدودة، بطل المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، أنه في طريقه الآن إلى الأكاديمية الوطنية بالقاهرة، للقاء الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية، ومعرفة تفاصيل دعم الأكاديمية لنجله وتنفيذ متطلباته واحتياجاته، وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

والد «بغدودة»: نفسي ابني يلعب ويشرف مصر

وقال «بغدودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه حتى هذه اللحظة لا يعلم أي شيء عن نجله، ولم يتواصل معه إلى الآن، منذ اختفائه يوم السبت الماضي، مضيفًا: «نفسي ابني يرجع تاني لحضني وحضن أمه وأخواته والناس اللي بتحبه، ويرجع يلعب باسم بلده ويشرف مصر من تاني».

واختفى أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، يوم السبت الماضي، عقب ساعات من تتويجه بالميدالية الفضية في وزن 63 كيلو، وحصوله على المركز الثاني بالبطولة الأفريقية، التي أُقيمت بتونس خلال الفترة من 15 وحتى 21 مايو 2023، وفشلت جميع المحاولات في العثور عليه.

ووجّهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الثلاثاء، دعوة للاعب أحمد فؤاد بغدودة، للعودة من جديد لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة المصارعة الرومانية، في الوقت الذي سيحظى فيه برعاية كاملة، وسيُجري تنفيذ متطلباته واحتياجاته وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من هو أحمد فؤاد بغدودة؟

جدير بالذكر، أنّ أحمد فؤاد بغدودة من مواليد عام 2001، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، ويبلغ من العُمر 22 عامًا، وهو طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

ويلعب «بغدودة»، ضمن صفوف المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب بيلا.