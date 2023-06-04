عاجل.. مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بجنوب إفريقيا
كتب:
حسن رمضان
04:42 ص | الأحد 04 يونيو 2023
موقع حادث إطلاق النار بجنوب إفريقيا
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، جراء إطلاق نار بنزل في مدينة أوملازي بجنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
ضحايا حادث إطلاق النار تراوحت أعمارهم بين 20 و 40 عامًا
وقالت شرطة جنوب إفريقيا، إن مسلحين فتحوا النار على أشخاص في نزل جليبلاندز بمدينة أوملازي جنوب دوربان، موضحة إن ضحايا حادث إطلاق النار تراوحت أعمارهم بين 20 و 40 عامًا.
وأضافت الشرطة أن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف، مشيرة إلى بدء التحقيق في الحادث.
الشرطة في أوملازي فتحت تحقيقا يتضمن 7 تهم بالقتل
وقالت السلطات الأمنية بمحافظة كوازولو ناتال الواقعة جنوب البلاد، إن الشرطة في أوملازي فتحت تحقيقا يتضمن 7 تهم بالقتل ومحاولتي قتل بعد حادثة إطلاق النار.