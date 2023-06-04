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عاجل.. مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بجنوب إفريقيا

كتب:

حسن رمضان
04:42 ص | الأحد 04 يونيو 2023
موقع حادث إطلاق النار بجنوب إفريقيا

موقع حادث إطلاق النار بجنوب إفريقيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، جراء إطلاق نار بنزل في مدينة أوملازي بجنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ضحايا حادث إطلاق النار تراوحت أعمارهم بين 20 و 40 عامًا

وقالت شرطة جنوب إفريقيا، إن مسلحين فتحوا النار على أشخاص في نزل جليبلاندز بمدينة أوملازي جنوب دوربان، موضحة إن ضحايا حادث إطلاق النار تراوحت أعمارهم بين 20 و 40 عامًا.

وأضافت الشرطة أن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف، مشيرة إلى بدء التحقيق في الحادث. 

الشرطة في أوملازي فتحت تحقيقا يتضمن 7 تهم بالقتل

 وقالت السلطات الأمنية بمحافظة كوازولو ناتال الواقعة جنوب البلاد، إن الشرطة في أوملازي فتحت تحقيقا يتضمن 7 تهم بالقتل ومحاولتي قتل بعد حادثة إطلاق النار.

 

 

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