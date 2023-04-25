جنوب إفريقيا: نقل رعايانا من السودان إلى مصر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن كلايسون مونييلا، متحدث باسم إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، أعلن اليوم الثلاثاء، إن حافلتين لإجلاء رعايا بلاده من السودان وصلتا بأمان إلى الحدود مع مصر.

وكتب «مونييلا» على «تويتر»: «لدينا مسئولون من سفارة جنوب إفريقيا في مصر لاستقبالهم وتسهيل دخولهم إلى مصر، ستدفع حكومة جنوب إفريقيا رسوم رحلات عودتهم إلى جنوب إفريقيا».

12 مواطنًا آخرين سيغادرون السودان اليوم

وأشار المتحدث باسم إدارة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا إلى أن هناك 12 مواطنًا آخرين سيغادرون السودان اليوم، موضحًا في وقت سابق هذا الأسبوع، إن 77 من مواطني جنوب إفريقيا عالقون في السودان.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.