الشيخ علي جمعة: لا يجوز ارتداء الجوانتي والنقاب والكروكس في الحج

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عن أسباب كشف المرأة الوجه والكفين عند تأدية العمرة، موضحًا أنه محرَم على السيدات ارتداء «الجوانتي والنقاب»، خلال أداء مراسم الحج.

جمعة: مناسك الحج تبدأ بالنية وإنهاء الخصومة ورد المظالم

وقال الشيخ على جمعة، خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن مناسك الحج تبدأ بالنية وإنهاء الخصومة ورد المظالم.

يجب أن يكون الكعب ظاهرا بأكمله ولا يحاط بشيء

ورد الدكتور علي جمعة هو مفتي الديار المصرية السابق، على أسئلة المشاهدين حول ارتداء «الكروكس» خلال الإحرام والحج، موضحًا أنه لا يجوز، ويجب أن يكون الكعب ظاهرا بأكمله، ولا يحاط بشيء.