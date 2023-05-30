علي جمعة عبر قناة الناس: الصدقة تدفع البلاء ولا تنقص المال

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إن الأفعال الأخلاقية مثل التكافل وفك كرب شخص، أو المساعدة في الإفراج عن الغارمين، وغيرها من الأعمال الصالحة، ينقص من المال الذي يدخره الإنسان، ولكنه في نفس الوقت له فوائد أخرى أكثر نفعا للإنسان من المال.

الصدقة تدفع البلاء

وأضاف خلال حواره المذاع عبر قناة الناس، أن الصدقة تدفع البلاء ولا تنقص المال، متابعًا: «كان مشايخنا لا يردون أي سائل، ولما سألنهم عن سبب فعل ذلك، كانوا يردون الصدقة تدفع البلاء والشحات من البلاء»، مستشهدا بالآية الكريمة من سورة الإنسان في كتاب الله عز وجل: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.