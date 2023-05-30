علي جمعة عبر قناة الناس: الزكاة تعني النمو والطهارة وزيادة المال

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إنّ القيم الأخلاقية قد تتعارض مع مصلحة الإنسان، موضحًا: «على سبيل المثال لما ييجي ربنا يقول للإنسان طلع 2.5% من ثروتك للفقراء، فينظر الإنسان إلى أنّ ماله سينقص فلو كان معه 100 جنيه ستصبح 97.5 جنيه».

«زكاة» تعني النمو والطهر

وأضاف «جمعة»، خلال حواره المذاع عبر قناة الناس، أنّ الزكاة تكون غرامة على الإنسان بمقياس الكم «المادية» فقط، مستشهدًا بالحديث الشريف: « ما نقص مالٌ من صدقةٍ».

وأشار إلى أنّ الواجب الاجتماعي بمقياس المادية البحتية سيكون فيه نقصان، لكن الحقيقة أنّه سيكون فيه بركة ونماء، موضحًا أنّ كلمة «زكاة» تعني النمو والطهارة والزيادة.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.