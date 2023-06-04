أصعب أدوار الراحل محمود عبدالعزيز.. 4 سطور منحته مفتاح الشخصية

لُقب بالساحر، ليس من فراغ، وإنما عرف بذلك من شخصيات أثرت في وجدان العالم العربي، من الشيخ حسني ورأفت الهجان وأبو كرتونة وأبو هيبة، وغيرها، حتى سطر اسمه بين الكبار، إلا أن شخصية محددة صنفها بأنها أصعب أدواره.

أصعب أدوار محمود عبدالعزيز

يحكي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم 4 يونيو 1946، أن أصعب أدواره على الإطلاق هو دور «عبدالملك زرزور» في فيلم «إبراهيم الأبيض»، الذي قال عنه في إحدى الندوات التليفزيونة: «دور عبدالملك زرزور في فيلم إبراهيم الأبيض من أصعب الأدوار اللي قابلتها في حياتي، وكان أصعب من فيلم الكيت كات، وشخصية الشيخ حسني».

وأضاف: «كانت الشخصية مشكلة كبيرة جدا، وكانت شخصية زرزور يعتبر في منطقته إله، وكنت محتار جدا وأطلقت اللحية عشان أقرب من الدور، وكانت شخصيته فيها تناقضات شديدة، فهو جبار وبداخله نوع من الحب لبنت من المنطقة، وكمان سيكوباتك».

كلمات أعطته مفاتيح الشخصية

وتابع: «السيناريو كان به 4 أسطر، بيحكوا عنه وبيعرفوا بالشخصية، بيقولوا (عبدالملك زرزور، السن 78 سنة، غير مسجل، خطر على الأمن، ضبط في أكثر من قضية دعارة وجلب ومخدرات، ولم يثبت عليه شيء، اعتقل 3 مرات وأخلي سبيله). دول اللي ساعدوني قوي إني أعمل الشخصية دي، وهي السطور التي أعطتني مفتاح الشخصية».