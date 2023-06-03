محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده.. «حفيدتك بتبوس إيدك»

أحيا الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والذي يوافق 4 يونيو.

محمد عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل

ونشر محمد محمود عبدالعزيز صورة تجمعه بوالده وزوجته وابنته، وعلق عليها: «غدا 4 يونيو، وزي كل سنة في يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا حاج، والسنة دي بقا حفيدتك بتبوس إيدك، وبتقولك كل سنة وحضرتك طيب، بنحبك وواحشنا يا أغلى وأحن وأطيب خلق الله، يا أبويا وأخويا وصاحبي وسندي وضهري».

وأضاف الفنان محمد عبد العزيز: «جوايا أحاسيس وكلام من كترهم مش عارف أعبر عنهم، بس أنا متأكد إنك كالعاده حاسس بيا وفاهمني وعارف اللي جوايا من غير ما افتح بقى».