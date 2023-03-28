كاميرا «الحياة» في كواليس حضرة العمدة.. ومحمد محمود عبدالعزيز: الأحداث ستتصاعد

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، تفاصيل شخصية «الشيخ حافظ» التي يقدمها في مسلسل «حضرة العمدة» والذي يُعرض على شبكة تلفزيون الحياة خلال الموسم الرمضاني الجاري.

وقال الفنان في تصريحات إلى كاميرا «الحياة» خلال تغطية كواليس تصوير مسلسل حضرة العمدة، إنَّ الشيخ حافظ الذي يجسده هو شخصية حقيقية موجودة على أرض الواقع ضمن شخصيات عديدة موجودة بين المصريين، وهو ليس بشيخ ولكنه مُدعي يربي ذقنه.

«اصبروا ولسة الأحداث هتزيد أكثر»

ووجه محمد محمود عبدالعزيز كذلك رسالة إلى المشاهدين قال فيها: «الناس اللي بدأت تسخن شوية عايز أقولهم استنوا عليا شوية، دي هتسخن أكتر»، مبديًا سعادته بتقديم الشخصية خاصةً أنه لم يقدمها من قبل وهي تجسد فكرة القروي الذي يثير الجدل حوله، مختتما بقوله: «اصبروا ولسة الأحداث هتزيد أكثر».

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، بجانب محمد محمود عبدالعزيز وروبي، عودد كبير من الفنانين، أبرزهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وإدوارد وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.