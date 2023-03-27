دنيا عظيم زوجة محمد محمود عبدالعزيز تشارك في مسلسل «حضرة العمدة»

تشارك الممثلة الشابة دنيا عظيم، خلال أحداث مسلسل «حضرة العمدة» الذي يعرض حاليا خلال موسم رمضان عبر قنوات الحياة، يوميًا من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

وتُجسد دنيا عظيم، بدور «سامية» زوجة «حافظ الفارس» الذي يقوم بدوره الفنان محمد محمود عبدالعزيز، إذ تظهر في المسلسل وهي «منتقبة» وذات شخصية قوية.

ومن جانبها، أعربت دنيا عظيم، عن سعادتها بمشاركتها خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، وقالت عن دورها، في بيانٍ صحفي: «بالرغم من شخصية حافظ الحادة، إلا أنَّه من خلال شخصيتهما الحادة سويًا تظهر مواقف كوميدية بينهما».

وأضافت: «سعيدة جدًا بالعمل مع المخرج المبدع عادل أديب كان نفسي اشتغل معاه وبشعر بالفخر لأنَّه أخرج العديد من الأعمال الأجنبية، ويتعامل معنا كأصدقائه وأبنائه فهو السهل الممتنع وأتمنى أن أعمل معه دائمًا».

محمد محمود عبدالعزيز شخصية محبة للناس

وأشادت بتجربتها مع الفنان محمد محمود عبدالعزيز، واصفة إياه بقولها: «شخصية متواضعة ومحب للناس جميعًا».

جدير بالذكر أنَّ دنيا عظيم شاركت في مجموعة من الأعمال خلال موسم رمضان الماضي منها مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، وإخراج ماندو العدل.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة تأليف إبراهيم عيسى، وهو من بطولة روبي، وسميحة أيوب، وإدوارد، وأحمد رزق، وبسمة ودينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومن إخراج عادل أديب وإنتاج فنون مصر.