المركبة الصينية «شنتشو 15» تعود للأرض بعد نصف عام في الفضاء

نجحت مركبة الفضاء «شنتشو 15»، فجر اليوم الأحد، في الهبوط بـ«دونجفنج» في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، قادمة من محطة «تيانجونج» الفضائية الصينية، بعد استكمال مهمة استغرقت 6 أشهر.

رواد الفضاء في صحة جيدة

وأطلقت الصين، مركبة الفضاء «شنتشو 15» في 29 نوفمبر 2022. وعادت مركبة الفضاء «شنتشو 15»، على متنها «في جيون لونج»، و«دنج تشينج مينج»، و«تشانج لو» في الساعة 6:33 بتوقيت بكين «01:33 فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة».

وبعد فترة وجيزة من هبوط كبسولة العودة، وصل فريق البحث الأرضي إلى موقع الهبوط، وأكد أن رواد الفضاء في صحة جيدة.

انطلاق «شنتشو 16» في 30 مايو الماضي

وفي 30 مايو الماضي، أطلقت السلطات الصينية، مركبة الفضاء «شنتشو 16»، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة جانسو الواقعة شمال غرب الصين، وعلى متنها 3 رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ الفضائية.

من جانبه، قال قائد المهمة «في جيون لونج»: «لقد أكملنا جميع المهام المقررة وشعرنا بالارتياح بعد عودتنا إلى الوطن الأم»، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وعبّر «دنج تشينج مينج»، عن امتنانه للدعم والتشجيع من قبل الشعب الصيني بأكمله، فيما قال رائد الفضاء الثالث «تشانج لو»، إنّ الرواد سيكونون مستعدين للبعثات الفضائية في المستقبل.

يشار إلى أنّ السلطات الصينية شرعت في بناء محطة «تيانجونج» المدارية في 29 أبريل 2021.