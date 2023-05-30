«بكين» ترسل 3 رواد إلى محطة الفضاء الصينية

أرسلت الصين، 3 رواد فضاء على سفينة الفضاء المأهولة «شنتشو 16»، على متن صاروخ حامل من طراز «لونج مارش 2 إف»، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين إلى محطتها الفضائية «تيانجونج» في مهمة تستغرق 5 أشهر.

وأطلقت السلطات الصينية، صاروخ «لونج مارش 2 إف»، في الساعة 09:31 بتوقيت بكين«04:31 فجرا بتوقيت القاهرة».

ويضم طاقم سفينة الفضاء المأهولة «شنتشو»، رواد الفضاء: «جينج هاي بنج، تشو يانج تشو، قوي هاي تشاو».

وقالت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، إن من المتوقع أن يحقق رواد الفضاء إنجازات علمية عالية المستوى في دراسة الظواهر الكونية الجديدة، وأنظمة التردد الزمني الفضائي عالية الدقة.

وأشارت إدارة برنامج الطيران المأهول الصيني للصحفيين، إلى مركبة «شنتشو 16»، انفصلت بنجاح عن الصاروخ ودخلت المدار المخصص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.